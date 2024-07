Grottaglie, l’assessore Antonio Vinci passa a Sinistra Italiana

Il Circolo Pier Paolo Pasolini di Grottaglie ha ufficializzato il passaggio di Antonio Vinci, assessore alla Cultura del Comune di Grottaglie, a Sinistra Italiana.

“Per noi è un passaggio che rafforza il partito come presenza nelle istituzioni e in chiave di crescita locale – dichiara il segretario locale Enzo Lacorte -. Una persona seria e competente che negli ultimi anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dalla cittadinanza, dalle associazioni culturali e dal mondo della scuola. Con lui puntiamo a riportare a sinistra una fetta di elettorato che nella nostra città si disperde in diverse situazioni che però non sempre garantiscono una politica autenticamente di sinistra”.

“Aderire a Sinistra Italiana è un approdo naturale per me – afferma l’assessore Antonio Vinci -. Nelle scorse settimane ho incontrato diverse volte i compagni e le compagne di Sinistra Italiana, abbiamo fatto insieme la campagna per le europee, e lì ho trovato un gruppo di persone, ricco di esperienza e umanità che con slancio ed entusiasmo mi hanno accolto. Il nostro progetto è quello di far tornare protagonista la Sinistra nel dibattito politico locale e non. E così ho deciso di mettermi in gioco e dare il mio contributo. Una specie di “ritorno al futuro” per me poiché da giovane votavo Democrazia Proletaria. Ma anche un modo per archiviare definitivamente la mia precedente stagione politica”.

”La sfida che più mi appassiona, è quella di far crescere Sinistra Italiana a Grottaglie, lavorare per essere pronti alle prossime sfide elettorali – continua l’assessore Vinci -. Ci vuole un impegno collettivo da parte di tutti per costruire un centrosinistra vincente, per contrastare le politiche reazionarie e involutive delle destre che avanzano non solo nel Paese, e in Europa, ma anche a livello locale. C’è un grande potenziale di crescita per Sinistra Italiana e, in futuro, chiunque vorrà costruire alleanze a sinistra non potrà prescindere dalla nostra forza politica”, conclude Vinci.

L’adesione a Sinistra Italiana dell’assessore Vinci è stata salutata con entusiasmo anche dal Coordinatore provinciale Maurizio Baccaro, dal già governatore pugliese Nichi Vendola e dall’Onorevole Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana.

