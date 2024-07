Taranto, Fratelli d’Italia organizza incontro su ‘Pacchetto Sicurezza’

Si terrà venerdì 5 luglio, a partire dalle ore 10:30 presso la sala conference del Salina Hotel di Taranto, l’evento promosso da Fratelli d’Italia e denominato “Pacchetto Sicurezza – Le norme a tutela delle Forze dell’Ordine”.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e dialogo sulle misure a tutela degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate messe in campo dal Governo Meloni e che contengono risorse economiche per i rinnovi contrattuali del personale in divisa, norme che introducono nuovi reati tra cui quello di “rivolta in carcere”, aumenti delle pene e provvedimenti per tutelare gli uomini e le donne in divisa oggetto di violenza o lesioni.

“Finalmente arriva in Parlamento un provvedimento che affronta il tema della sicurezza in maniera seria e concreta. Una risposta efficace per le nostre comunità e, allo stesso tempo, per tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno lavorano con professionalità e determinazione al servizio del Paese. Questo incontro, aperto alle organizzazioni sindacali, alle amministrazioni locali e a tutti i cittadini, rappresenta la volontà di condividere con il territorio il nostro impegno in tema di sicurezza” ha commentato l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione parlamentare antimafia.

All’evento prenderà parte l’onorevole Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, membro della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni nonché della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

