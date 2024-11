Grottaglie: inaugurato il primo “Zebar”, abbeveratoio per cani di quartiere

Questa mattina Grottaglie ha visto l’inaugurazione del primo “Zebar”, un innovativo abbeveratoio per cani, progettato per offrire ai fedeli amici a quattro zampe acqua fresca e pulita. L’iniziativa nasce dall’impegno di Salvatore Damone e Valeria De Palma, titolari dell’attività “Dalla A alla Zebra”, ed è un significativo passo avanti nella tutela del benessere animale della città.

Il primo “Zebar” è stato installato in Piazza Verdi, con l’obiettivo di estendere il progetto nelle prossime settimane ad altre aree, come Piazza Padre Pio e Piazza Fago. Dotato di un sistema automatico con galleggiante, l’abbeveratoio garantisce un livello costante d’acqua, evitando sprechi e mantenendo l’acqua sempre pulita.

Con lo slogan “Questo giro lo offriamo noi”, l’iniziativa sottolinea l’importanza della responsabilità sociale verso gli animali del territorio. “In un’epoca in cui le temperature estive raggiungono picchi sempre più elevati, garantire l’accesso all’acqua per i nostri cani di quartiere non è più solo un atto di civiltà, ma una necessità imprescindibile,” ha affermato il Sindaco Ciro D’Alò, evidenziando come la collaborazione tra privati e amministrazione possa produrre soluzioni concrete per la comunità.

Il vicesindaco Vincenzo Quaranta, con delega alla protezione animale, ha sottolineato il valore di questo progetto: “Il Zebar rappresenta un modello di intervento innovativo che speriamo possa essere replicato in altre zone della città. Migliorare la qualità di vita dei nostri amici animali è fondamentale, soprattutto nei mesi più caldi.”

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di tutela e protezione degli animali di quartiere, rafforzando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche a favore del benessere animale.

