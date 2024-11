San Giorgio Ionico: 46enne evade nuovamente dai domiciliari, arrestato

Nella mattinata del 4 novembre, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo di 46 anni del posto, ritenuto presunto responsabile del reato di evasione.

L’operazione è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio. I militari, passando nei pressi di un distributore di carburante, hanno notato l’uomo intento a consumare una bibita nel bar adiacente. Alla vista dei Carabinieri, il 46enne ha cercato di non farsi riconoscere, attirando così l’attenzione degli agenti, che lo conoscevano per essere sottoposto, da marzo scorso, al regime di detenzione domiciliare.

L’uomo era già stato denunciato quattro volte nell’ultimo mese, sempre per evasione. Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto e, dopo le formalità di rito, il 46enne è stato ricondotto in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Rimane valida la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author