Grottaglie, gemelli autistici senza educatori: Scalera interroga Regione

La vicenda dei gemelli autistici che frequentano la scuola elementare “Sant’Elia” di Grottaglie è al centro dell’attenzione di Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale de La Puglia Domani, che ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale pugliese e all’assessore regionale alla Sanità, chiedendo un intervento immediato presso il Comune di Grottaglie e gli enti territoriali competenti.

“La famiglia dei bambini, residente a un chilometro da Grottaglie nel comune di Villa Castelli, si scontra ogni anno con la burocrazia per ottenere il supporto degli educatori, indispensabile per il percorso scolastico dei gemelli. Il Comune di Grottaglie, infatti, non copre le spese per i bambini provenienti da fuori territorio, mentre la scuola non si interfaccia con gli ambiti territoriali di Villa Castelli, creando un vuoto nell’assistenza”, osserva Scalera.

”La situazione è stata denunciata anche quest’anno, con l’inizio dell’anno scolastico lo scorso 9 settembre. Nonostante una richiesta formale inviata ad agosto dall’ambito di Francavilla Fontana, né la scuola né il Comune di Grottaglie hanno dato riscontro, lasciando i bambini e altri alunni senza educatori fino al 23 settembre”, aggiunge il consigliere regionale.

“È inaccettabile che le famiglie debbano affrontare questo calvario burocratico ogni anno”, ha concluso Scalera auspicando una rapida soluzione e un’assistenza adeguata per tutti i bambini coinvolti.

