Gravina, ballottaggio Infantino – Erra per la panchina

Dopo il mancato accordo con Salvatore Ciullo, il Gravina continua a guardarsi intorno alla ricerca del nuovo allenatore: l’ultima idea è quella di Pietro Infantino, ex allenatore della Sancataldese. Infantino aveva iniziato la sua stagione proprio nel girone I, a San Cataldo, ma adesso potrebbe cambiare regione e trasferirsi in Puglia alla guida del Gravina. Infantino ha lasciato la Sancataldese a fine settembre. Un’altra idea è invece quella che porta il nome di Alessandro Erra, ex allenatore della Nocerina.

