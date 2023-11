Cerignola sogna il nuovo stadio: i dettagli del progetto

CERIGNOLA – La Giunta Comunale di Cerignola ha approvato il progetto per il nuovo stadio, si tratta di un Project Financing proposto dall’azienda costruttrice GAESI in partenariato con con multinazionali come BOLDYN Networks Italia ed ASM Global per un investimento da 50 milioni di euro. Una struttura interconnessa ed auto-sostenibile con energia rinnovabile, con capienza di 15mila posti. Tutti i dettagli e le parole del sindaco Francesco Bonito nel servizio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp