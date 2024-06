Giornata Mondiale dell’Ambiente: importanza sostenibilità in agricoltura

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Confagricoltura Bari-Bat ribadisce l’importanza cruciale della tutela ambientale in agricoltura, essenziale per garantire la sostenibilità a lungo termine delle pratiche agricole e la salute dell’ecosistema.

L’agricoltura svolge un ruolo determinante nella salvaguardia del pianeta, nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela della biodiversità e nella difesa del territorio. “Per questo motivo – afferma il presidente Massimiliano Del Core – è necessario e strategico promuovere un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. L’impegno dei nostri imprenditori è costante nell’applicare buone pratiche agricole sostenibili, che coniugano la produzione di cibo sano e nutriente con la salvaguardia dell’ambiente. Continuiamo a chiedere di ridurre l’uso di prodotti chimici, preferendo pratiche di lotta integrata e agricoltura biologica, che riducono l’impatto negativo sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi”.

Del Core evidenzia inoltre che, per sostenere e incentivare il processo di cambiamento verso la sostenibilità, sarebbe stato cruciale, in questo momento più che mai, il contributo delle istituzioni regionali. Tuttavia, questo supporto è venuto a mancare a causa di una serie di scelte tecnico-politiche discutibili. “Il risultato è che da un lato si disincentivano gli imprenditori ad adottare pratiche agricole complesse e costose previste dalle stringenti normative europee, dall’altro si rischia di perdere un’occasione vitale per rendere la nostra agricoltura ancora più sostenibile, favorendo pratiche che preservano la salute del suolo e la biodiversità.

Per nostro conto – conclude Del Core – sosteniamo la formazione degli agricoltori sulle pratiche sostenibili e sull’uso efficiente delle risorse, promuovendo la consapevolezza ambientale e l’adozione di tecniche innovative attraverso programmi di formazione, consulenza e workshop a favore delle aziende e degli agricoltori associati”.

