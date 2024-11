Giornata dei poveri, a Trani il pranzo per i bisognosi

Gioia, fede e solidarietà: questa la ricetta del pranzo per i bisognosi organizzato a Trani dai padri Rogazionisti in collaborazione con la Caritas, le Figlie del Divino Zelo, l’associazione Orizzonti ed il gruppo “Amici di Gesù”. A preparare e servire il pasto tanti volontari e suore, che hanno animato la giornata regalando anche un momento di spensieratezza con musica e ballo ai commensali, arrivati in tanti presso il santuario della Madonna di Fatima. La carità e l’amore cristiano hanno riempito la sala da pranzo, seguendo l’invito e l’insegnamento di Papa Francesco che ha indetto l’ottava giornata dei poveri.

