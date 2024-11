Truffe agli anziani, il monito dei Carabinieri BAT

TRANI – Nella BAT ancora episodi di truffe ai danni delle fasce di popolazione più fragili. Nel corso degli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha accertato numerosi episodi soprattutto nei confronti di anziani, proprio da parte di malviventi che si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine.

Tre gli episodi confermati dall’Arma della sesta provincia pugliese, due dei quali nell’area ofantina e un terzo proprio nella città di Trani. Gli anziani truffati hanno consegnato cospicue somme di denaro e una mole consistente di gioielli, dopo essere caduti nella trappola della telefonata: il sedicente militare, infatti, contattava telefonicamente le vittime, dicendo che un parente degli anziani era stato arrestato o era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, rendendo necessario l’impiego immediato di denaro per evitare ripercussioni legali o per le cure sanitarie necessarie.

Gli anziani, presi dal panico, hanno acconsentito alle richieste dei malviventi, consegnando loro gli averi pur di aiutare i propri cari in difficoltà. A causa di questi episodi, l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a prestare la massima attenzione, ricordando di non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento ma di chiamare anche il 112 per ulteriori verifiche e specificando, inoltre, che i militari non avanzeranno mai richieste di denaro o di beni di alcun genere. Il controllo del territorio resta alto.

