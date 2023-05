Giochi Mediterraneo: ‘Ferrarese è l’uomo giusto’

Massimo Ferrarese, fresco commissario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è l’ “uomo giusto” per Dario Iaia e Renato Perrini.

“La nomina di Massimo Ferrarese a commissario dei Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto, è la decisione migliore che potesse essere adottata dal ministro Fitto. Ferrarese è un brillante imprenditore nel del campo dell’edilizia e non solo, con esperienze di rilievo sia nell’amministrazione pubblica, avendo ricoperto il ruolo di presidente di Invimit , società deputata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano che di presidente della Provincia di Brindisi”. Così l’onorevole Dario Iaia, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia di Taranto e componente della commissione parlamentare Ambiente, territorio e Lavori pubblici.

” È esperto e appassionato di sport: con il basket ha raggiunto iprisultati di rilievo nazionale. Persona del territorio, seria e preparata, saprà impostare al meglio questa importante manifestazione, dando quella accelerazione necessaria per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari, garantendo la necessaria trasparenza e compartecipazione. Per Taranto oggi, è una grande giornata”. Iaia puntualizza che “lo stesso commissariamento si è reso necessario per via dei ritardi accumulati sul cronoprogramma degli interventi, privi oltretutto di coerenza finanziaria da parte del comitato organizzatore. Ora invece, grazie a questa decisione governativa, si tornerà alla realtà e Taranto avrà l’occasione che merita”.

“L’uomo giusto al posto giusto – dice proprio Perrini in una nota stampa -. La scelta del ministro Raffaele Fitto è ricaduta su una delle personalità politico-imprenditoriali più importanti della nostra Regione. Dall’alto della sua esperienza, anche sportiva visto che è stato patron nella New Basket Brindisi, saprà dare l’accelerata che serve per realizzare un evento sportivo così importante che la città di Taranto si aspetta. Oltre che sul mio personale sostegno, Ferrarese potrà contare su tutta Fratelli d’Italia”.

