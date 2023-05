Taranto: Storico bilancio positivo per Kyma Mobilità

Si è svolta a Palazzo di Città l’Assemblea nel corso della quale è stato approvato il Bilancio d’Esercizio 2022 di Kyma Mobilità Spa, la società partecipata al 100% dal Comune di Taranto.

Sono intervenuti il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e l’Assessore alle Società partecipate, Francesca Viggiano mentre per Kyma Mobilità erano presenti il Presidente Alfredo Spalluto, la Vicepresidente Ilaria Buonocore, il Consigliere Cosimo Gigante, i componenti del Collegio sindacale e il management aziendale.

L’Assemblea si è aperta con l’intervento del Presidente Alfredo Spalluto che ha evidenziato come il Bilancio d’esercizio 2022 si sia chiuso con un utile di circa 1.800.000 euro, il migliore mai conseguito nella storia del trasporto pubblico di Taranto.

«È stato possibile ottenere questo splendido risultato – ha spiegato il presidente Alfredo Spalluto – soprattutto grazie al personale che si conferma come il principale patrimonio di Kyma Mobilità».

Approvando il Bilancio d’esercizio Il Sindaco Rinaldo Melucci, dopo aver elogiato il management aziendale per il risultato conseguito, ha voluto poi rivolgere il ringraziamento dell’Amministrazione a tutto il personale di Kyma Mobilità che ogni giorno fornisce ai tarantini servizi essenziali.

In ultimo, il sindaco Rinaldo Melucci ha invitato Kyma Mobilità a reinvestire nell’azienda gli utili, in particolare in favore del personale correlandolo all’impegno per il miglioramento dei servizi, dei parcheggi e della promozione della mobilità sostenibile.

