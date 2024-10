GdF Potenza, il Gen. Augelli in ispezione al Comando Regionale Basilicata

Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, si è recato in ispezione al Comando Regionale Basilicata. L’Autorità è stata accolta dal Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Roberto Pennoni, dal Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Basilicata, Col. Massimo Chiappetta e dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, Col. t.ISSMI Michele Onorato e Col. Roberto Maniscalco.

Il Gen. C.A. Vito Augelli ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Reparto e una rappresentanza dell’ANFI e delle fiamme gialle in servizio nel territorio lucano. Nel corso della visita ispettiva, il Generale C.A. Augelli ha avuto modo di prendere atto del lavoro svolto dalle fiamme gialle lucane e delle numerose iniziative in corso di realizzazione, esprimendo parole di apprezzamento per i risultati raggiunti con impegno, serietà e costanza dai finanzieri di ogni ordine e grado.

