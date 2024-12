Ci sono anche due lucani tra le vittime dell’incendio nel sito Eni di Calenzano

E’ un tragico bilancio dell’esplosione nel sito Eni di Calenzano, in provincia di Firenze che tocca anche la Basilicata. Erano infatti cinque i trasfertisti lucani che stavano lavorando al momento dell’esplosione sulle cui cause sta ancora indagando la magistratura.

Di loro due sono indenni, è grave che al momento Luigi Murno, di Villa d’Agri, ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Pisa e sono due le vittime. Si Tratta di Gerardo Pepe, nato in Germania ma residente a Sasso di Castalda in provincia di Potenza e di Franco Cirelli originario di Cirigliano, nel materano.

Entrambe le comunità piangono due persone per bene e onesti lavoratori, stabilito il lutto cittadino per i giorni dei funerali.

A Cirigliano tutti ricordano commossi Franco, 50 anni, padre di due figli piccoli.

