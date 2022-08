“E’ stata una estate record per il turismo italiano: quasi ovunque si superano i numeri del 2019, che è stato l’anno migliore nella storia”. Lo ha dichiarato, in un video, Massimo Garavaglia, ministro del Turismo. “È il giusto premio per gli operatori del settore, dopo un paio di anni veramente difficili – ha aggiunto Garavaglia -. Un grazie agli stranieri arrivati in Italia e agli italiani rimasti: quasi il 90% nel nostro Belpaese che non finiremo mai di scoprire”.