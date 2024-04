Gallipoli, a fuoco un’imbarcazione situata in una rimessa

Intorno alle 17.40 di sabato, un’imbarcazione, situata all’interno di una rimessa, ha preso fuoco. L’episodio si è verificato in via Lecce, a Gallipoli. Immediatamente alcuni passati hanno allertato i vigili del fuoco del locale distaccamento, che sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse causare danni a persone e ad altri beni. Al momento, le cause che hanno generato il rogo sono oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

