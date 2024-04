Due carabinieri pugliesi hanno perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale, verificatosi intorno alle 23 di sabato lungo la SP91, in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, originario di Manfredonia, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, di Montesano Salentino (Lecce), in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto. Dalle prime ricostruzioni, un suv, alla cui guida c’era una 31enne del posto, avrebbe colpito a forte velocità la vettura dei carabinieri, distruggendola completamente. Il veicolo, dopo lo scontro, avrebbe terminato la corsa urtando un’altra auto guidato da un anziano, che transitava sull’arteria stradale in quel momento. La conducente del suv, la ragazza 18enne che viaggiava lei e il pensionato del terzo veicolo coinvolto nel sinistro sono ricoverati negli ospedali di Eboli, Battipaglia ed Oliveto Citra.

“La comunità di Montesano si stringe intorno all’immane dolore che ha colpito la famiglia Ferraro per la prematura perdita di Francesco, la cui generosità tutti noi abbiamo sperimentato. – ha dichiarato il primo cittadino della città salentina Giuseppe Maglie – Siamo vicini con affetto profondo e sincero ai genitori Paola e Antonio e ai fratelli Gigi, Michele e Alessandro che vivono in questo momento un dolore straziante. Interpretando il comune sentimento dei concittadini, in concomitanza con il funerale, verrà proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. Le più sentite condoglianze a tutti i familiari da parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini tutti. Ciao Francesco, resterai nei nostri cuori”.

