Futuro Soprintendenza Taranto, Mario Turco interroga il MIC

«Oggi, 17 settembre 2024, ho depositato un’interrogazione a risposta orale in commissione al Ministro della Cultura in merito ad alcune notizie recentemente emerse dalla stampa, secondo cui il piano di riorganizzazione del Ministero dei beni culturali prevedrebbe il probabile trasferimento della sede centrale della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo da Taranto a Napoli e il trasferimento della competenza della Sabap dalla Soprintendenza nazionale del patrimonio culturale subacqueo alla Soprintendenza di Lecce”. Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

Tali eventualità non farebbero altro che confermare la crociata contro la rinascita culturale di Taranto intrapresa dal Governo Meloni sin dal primo giorno del suo insediamento. Per questo motivo, si chiede al Ministro in indirizzo se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e se, qualora fossero confermati i trasferimenti descritti, il Mic intenda rivedere il piano di riorganizzazione, conservando la sede centrale della Soprintendenza subacquea a Taranto e confermando alla stessa i poteri relativi alla funzione di Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio”.

”Sul punto, è bene non dimenticare che nel territorio di Taranto il Soprintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo svolge altresì le funzioni spettanti al Soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio (Sabap). Questa opportunità, che rappresenta un’eccezione rispetto al panorama nazionale, venne offerta alla città di Taranto dal Governo Conte II a compensazione dello “scippo” che il capoluogo ionico subì nel 2016 quando, in seguito alla riforma dell’epoca, la sede della Soprintendenza archeologica per i beni culturali e paesaggistici venne trasferita da Taranto a Lecce», conclude Turco.

