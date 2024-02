Futsal U19, Audace Monopoli vince a Bisceglie e va ai playoff

La Kredias Audace Monopoli Under 19 vince contro la Diaz Bisceglie per 6 reti a 1 e conquista così per il secondo anno consecutivo i playoff del girone.

La partita si sblocca dopo due minuti con Satalino, e a pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco molto combattuta contro un ottimo avversario arriva il raddoppio sempre del capitano gialloblu.

Nella ripresa grazie ad una ampia rotazione, la squadra di mister Lamanna dilaga con la terza rete di Satalino e altre tre marcature messe a segno da Messa, Sangio e nel finale il primo gol stagionale di Riso. Da segnalare il debutto del portiere classe 2008 Tauro.

Ottima prestazione dei ragazzi che oltre al raggiungimento dei play off salgono al secondo posto in classifica a una giornata dal termine. Si chiude la regular season lunedì 4 marzo alla Tensostruttura alle 19:30 contro il Volare Polignano.

