Futsal B/F, WFC Grottaglie ko in casa della capolista Atletico Chiaravalle

La WFC Grottaglie perde 4-2 in casa della capolista Atletico Chiaravalle, che cala il poker nel primo tempo subendo due reti nella ripresa da Marangione e Pulli. Ad analizzare il match è Giancarlo Berardi, tecnico della WFC: “Siamo arrivati a questa sfida tra mille difficoltà scendendo in campo con diverse assenze. Nonostante tutto, le ragazze hanno affrontato la gara con determinazione e spirito di sacrificio al cospetto della prima forza del campionato”.

IL RIPOSO: “Tutto si costruisce attraverso il lavoro quotidiano, quindi più tempo si ha per lavorare più si diventa solidi come squadra. Sfrutteremo il turno di riposo in quest’ottica”.

ASPETTI: “⁠Alla squadra non posso rimproverare nulla sotto il profilo dell’impegno, di fronte avevamo una compagine che ha raggiunto le Final Four di Coppa Italia e che probabilmente andrà a vincere il nostro girone. Il fatto di averle messe in difficoltà per buona parte della partita è motivo d’orgoglio e deve essere un punto di ripartenza per tutti”.

ATLETICO CHIARAVALLE-WFC GROTTAGLIE 4-2 (4-0)

RETI: Pini (2), Venturini e De Brito per le padrone di casa; Marangione e Pulli per le ospiti.

ATLETICO CHIARAVALLE: Donati, Ferroni, Magnanti (K), Pulucena, Cea, Loth, Nicoletti, Taioli, Venturini, Lanzalotti, Moczik. Coach Molinelli.

WFC GROTTAGLIE: Cordaro, Cacciapaglia, Linzalone, Calendi, Giliberto, Lacirignola, Marangione, Marzella, Pulli, Soloperto (K), Sportelli. Coach Berardi.

