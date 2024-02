Taekwondo, tripletta d’oro al femminile per il Team Smiraglia

Nuovo entusiasmante capitolo per gli atleti del Centro Taekwondo Foggia dei maestri Ugo e Giuliano Smiraglia. Sabato e domenica scorsi, al PalaFlorio di Bari sono arrivati risultati brillanti: cinque su sette atleti hanno conquistato medaglie.

La giornata di sabato è stata segnata dalla straordinaria tripletta di Martina Rossi, Sabrina Frascaria e Federica Avantaggiato, tutti quindicenni. Con tre medaglie d’oro, queste talentuose ragazze hanno dimostrato il loro valore. In particolare, Sabrina Frascaria, alla sua quarta gara, e Federica Avantaggiato, alla terza, sono salite sul gradino più alto del podio suggellando un futuro promettente nelle competizioni agonistiche.

Il giorno successivo è stata la volta di Ludovica De Vito, che ha conquistato l’argento in una finale intensissima. Il bronzo è stato invece ottenuto da Alessandro Magistro, 15enne di 190 centimetri, alimentato dalla determinazione e dal desiderio di migliorarsi, nonostante la stretta sconfitta nell’ultimo round con il suo avversario.

Questa è stata la seconda competizione della stagione sportiva 2024 per il Team Smiraglia, e i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. È importante sottolineare che alcuni di questi giovani atleti sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione come studenti-atleti di alto livello, impegnati in attività sportive di élite. Tale riconoscimento è basato sui requisiti minimi approvati annualmente dalla Commissione Ministeriale, coinvolgendo gli organismi sportivi pertinenti come CONI, CIP e le rispettive federazioni e discipline sportive.

