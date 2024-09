Futsal, presentazione dell’innovativo progetto Atletico Città di Taranto

Venerdì 6 settembre, nella sede di Teleperformance Italia a Taranto, presentazione ufficiale del progetto della società Atletico Città di Taranto c5, sia per la squadra maschile che per quella femminile. All’evento parteciperanno il presidente Luigi Sperandeo e il direttore generale Ivano Laghezza.

Tra gli ospiti d’onore Vito Tisci, presidente del CR Puglia – LND e presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, Pasquale Miccolis, responsabile del calcio femminile – CR Puglia – LND, Biagio Capriati, responsabile Calcio a Cinque – CR Puglia – LND, e Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione interna di Teleperformance Italia.

Per la città di Taranto sarà presente il vicesindaco Gianni Azzaro, mentre per la Regione Puglia parteciperà il consigliere Enzo Di Gregorio. In rappresentanza della Fondazione Taranto 25 interverrà Nicola Manfredi, responsabile dell’area sport.

Durante l’evento sarà illustrato un innovativo progetto che, per la prima volta nella città di Taranto, unisce il futsal maschile e femminile con l’obiettivo di promuovere la crescita dei giovani del territorio. Entrambe le squadre parteciperanno al campionato regionale di Serie C.

