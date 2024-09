Acquathlon, Cus Bari fa incetta di medaglie a Giovinazzo

Domenica 1 settembre, sul lungomare Esercito Italiano di Giovinazzo (Ba), si è svolto il campionato regionale Assoluto e di Categoria di Acquathlon, nel quale gli atleti del Cus Bari hanno portato a casa ben 14 medaglie: quattro ori, sette argenti e tre bronzi.

L’Acquathlon è essenzialmente uno sport multidisciplinare nel quale domina la resistenza fisica, in cui l’atleta affronta, senza interruzione, una prova di corsa, una di nuoto e un’altra di corsa per un totale di 6 chilometri, divisi rispettivamente in 2,5 km, 1 km e di nuovo 2,5 km.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati i cussini Angelo Calabrese nella categoria S3, Gabriele Germinaro tra gli Juniores, Angelica Tedeschi e Carlo Candela nella categoria Ragazzi. Ben sette, invece, sono state le medaglie di bronzo ottenute da altrettanti atleti del centro universitario sportivo barese: Tiziana Nardulli e Alessandro Brondi nella categoria M2, Alessandra Ferrucci e Ilaria Tedeschi nelle categorie M1 e YB, Pietro De Leo tra gli Juniores, Fabio Micunco tra gli Esordienti e Mari Resta nella categoria Mini Cuccioli.

Marco Lanzolla, Vittorio Candela e Simona Resta hanno invece ottenuto la medaglia di bronzo rispettivamente nelle categorie Juniores, YB e Cuccioli.

Il team del centro universitario sportivo del capoluogo pugliese, guidato dal responsabile della Sezione Triathlon Giancarlo Petrosino e dal suo staff tecnico, è stato inoltre premiato come squadra con il maggior numero di atleti presenti al traguardo.

