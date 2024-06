Futsal femminile, Bitonto fa il bis: conquistato il secondo tricolore consecutivo

BARI – Il tricolore resta cucito sul petto delle “leonesse”, il Bitonto Calcio a 5 femminile fa il bis e si laurea campione d’Italia per la seconda volta consecutiva. Nella finalissima scudetto, disputata in gara secca al PalaFlorio di Bari, le ragazze di coach Marzuoli hanno battuto ancora il Tiki Taka Francavilla a Mare, avversario già affrontato e superato in occasione del primo titolo di un anno fa ed il 21 aprile, in finale di Coppa Italia. Un dualismo che vede trionfare ancora le “leonesse”, un tiratissimo 3-2 che è valso un altro titolo storico per il Bitonto pigliatutto, già vincitore delle ultime due edizioni della Coppa Italia e dell’ultima Supercoppa Italiana, conquistata a settembre.

È Mansueto a sbloccare la contesa davanti ai 4000 spettatori presenti nel capoluogo pugliese, la maggior parte di fede neroverde. La rete dell’1-0 giunge al 4’ del primo tempo, seguito però da un doppio colpo delle abruzzesi: a 37 secondi dalla ripresa è Bertè a firmare il pari, Vanin al 7’ ribalta tutto portando avanti il Tiki Taka. Le leonesse non mollano, Lucileia e Tampa impacchettano la rimonta-scudetto.

Reduci dalle vittorie playoff su KickOff Milano e Montesilvano, le calcettiste pugliesi hanno dunque completato l’opera, il tricolore resta saldo in Puglia. Grande festa al PalaFlorio per le bitontine, definitivamente sul tetto d’Italia con lo storico secondo titolo consecutivo, mai nessuno ci era riuscito. Parliamo del quinto trofeo nell’ultima annata, le “leonesse” neroverdi arricchiscono la propria bacheca con uno scudetto da record.

