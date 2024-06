Virtus Francavilla, Ginestra resta il primo nome per la panchina

FRANCAVILLA F.NA – È Ciro Ginestra il primo nome per la panchina della Virtus Francavilla. Il tecnico, reduce dall’esperienza a Barletta conclusa con le dimissioni dello scorso dicembre, è pronto a tornare in pista e al momento sembrerebbe l’indiziato numero uno a prendere il posto di Alberto Villa sulla panchina biancazzurra.

Ex compagno di squadra del nuovo direttore sportivo Francesco Montervino, con cui c’è un forte e antico legame, Ginestra ha nel 3-5-2, modulo tanto caro al mondo Virtus, il proprio marchio di fabbrica e questo lo pone in vantaggio rispetto, ad esempio, a Giuseppe Laterza, altro profilo valutato ma che ha come linea a quattro di difesa il proprio mantra. Anche se, va detto, lo schieramento tattico non rappresenta una priorità assoluta, in quanto la rosa andrà rifondata da zero.

L’impressione, comunque, è che la scelta definitiva possa arrivare già in settimana, con il presidente Magrì che ascolterà le direttive del proprio uomo-mercato per poi consegnare le chiavi dello spogliatoio al nuovo allenatore.

E, a proposito di Montervino, ha già iniziato a muovere i primi passi da diesse del Francavilla: domenica mattina, infatti, insieme al presidente e ad altri suoi stretti collaboratori è stato per la prima volta alla Nuovarredo Arena per assistere dal vivo alla semifinale scudetto Under 15 tra Virtus e Arezzo (clicca QUI per leggere).

Ora, però, tutto sul nuovo condottiero: Ginestra più di Laterza, con qualche profilo più staccato sullo sfondo.

