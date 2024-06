Virtus Francavilla, il diesse Montervino è già operativo

Prima “uscita” di Francesco Montervino nei panni di direttore sportivo della Virtus Francavilla. Il dirigente, ex Casarano e Taranto, è alla Nuovarredo Arena insieme al presidente Antonio Magrì per assistere alle semifinali scudetto Under 15 che vedono impegnati i biancazzurri contro l’Arezzo. Tra domani e dopodomani attesa l’ufficialità.

