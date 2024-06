Lecce, Almqvist non verrà riscattato: l’ala svedese torna al Rostov

Pare sia destinata a terminare dopo una sola stagione l’esperienza di Pontus Almqvist in Salento. Il Lecce non sembra infatti intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto dell’ala classe ’99, prossimo al ritorno al Rostov dopo un solo campionato disputato in forza ai giallorossi. Salvo straordinari capovolgimenti di fronte, dunque, non rivedremo Almqvist in azione in Serie A (sempre ammesso che non venga adocchiato da un altro club del massimo campionato nazionale). Nel corso di questa stagione, lo svedese ha raccolto 32 presenze in forza al Lecce, realizzando tre gol e tre assist. Pantaleo Corvino è però già al lavoro per sostituirlo: in cima alla lista della spesa c’è il nome di Tete Morente, accanto a quello del centrocampista francese Balthazar Pierret.

