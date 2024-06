Bari, Di Cesare dice addio al calcio giocato: “Il mio sogno proverò a raggiungerlo da dirigente”

Valerio Di Cesare dice addio al calcio giocato e lo fa in apertura della conferenza stampa in cui annuncia il suo ritiro:

“Questa è la conferenza più difficile da quando ho iniziato a giocare a calcio, c’è stato un momento di riflessione, la gente mi ha messo in grande difficoltà, non me lo aspettavo, ma sono qui a dirvi che la mia carriera da calciatore finisce qui. Se avessi ascoltato il bambino che è in me avrei giocato fino a 50 anni ma penso sia la scelta più giusta.

Il mio obiettivo è quello di imparare, migliorare, perché mi manca un pezzo. Il mio obiettivo da giocatore lo voglio raggiungere da dirigente. Ringrazio la società che mi ha permesso di restare qui”.

