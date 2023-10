Futsal C1/M: Un altro derby per gli Azzurri Conversano

A circa dieci giorni dalla sfida con la Volare Polignano, un altro derby attende gli Azzurri Conversano. Sabato pomeriggio, infatti, la banda del presidente Mino De Girolamo ospiterà, presso il PalaSanGiacomo, la Just Mola compagine neopromossa nel massimo torneo regionale di calcio a 5, ma che in queste prime giornate di campionato ha già espresso tutte le sue potenzialità.

La formazione biancoceleste, tra le cui file spicca la presenza dell’ex azzurro Fabrizio Sciannamblo, è virtualmente prima in classifica considerando il percorso netto compiuto finora e il match da recuperare con il Real Carovigno. Sorprese poco piacevoli di un calendario che, nel turno precedente, ha messo di fronte agli uomini di mister Francesco Chiaffarato l’altra capolista ovvero quell’Aradeo capace di approfittare della piena emergenza con cui il Conversano si è presentato in terra salentina.

Per la sfida con il Mola, il tecnico azzurro spera di ricevere buone notizie dall’infermeria dove Detomaso, Gutierrez, Grieco, Sannino ed Enrico D’Alessandro hanno dovuto fare tappa negli ultimi giorni, senza contare gli stop ormai lungo datati di Adriano Sciannamblo e Pasquale D’Alessandro.

A poche ore dal match, valido per la sesta giornata di campionato, il direttore sportivo Tommaso Dibello ha così presentato l’appuntamento: “Si tratta di un test importante per noi. Sicuramente all’inizio della stagione non ci saremmo aspettati di avere solo tre punti in classifica dopo cinque giornate, ma fa parte del gioco e abbiamo l’obbligo di guardare sempre avanti. Contro il Mola mi aspetto una partita difficile anche perché loro sono un’ottima squadra che, tra l’altro, attraversa un grande momento di forma. Per noi sarà fondamentale approcciare bene alla gara e poter contare sull’apporto del nostro pubblico che è in grado di dare una marcia in più”.

Al San Giacomo dirigono l’incontro Stefano Polito della sezione di Molfetta e Gabriele Talucci della sezione di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

