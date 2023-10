L’Avis in Corsa Conversano si divide, ma raccoglie consensi

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla diciassettesima edizione della CorriMolfetta, organizzata dall’ASD Free Runners Molfetta e svoltasi domenica scorsa nell’omonima cittadina barese che sia affaccia sul mare Adriatico.

Ventuno gli atleti dell’Avis in Corsa Conversano che hanno preso parte all’evento, valido come tredicesima prova del campionato regionale CorriPuglia, e che hanno affrontato i dieci chilometri previsti dal percorso con partenza e arrivo nell’area portuale nei pressi del “Monumento al Marinaio”.

Si tratta di Ronni Benigno, Nicola Creatore, Mario Daniele, Antonio De Nicolò, Savio Gentile, Luigi L’Abbate, Michele Laruccia, Angelo Lopriore, Antonello Lorusso, Luigi Lovecchio, Rosa Lozupone, Giovanni Manco, Giacomo Meuli, Giovanni Morgante, Francesco Narracci, Giovanni Polieri, Angela Ramunni, Mario Renna, Rita Solfrizzi, Vito Solfrizzi e Domenico Trovisi, tutti protagonisti di ottime performance.

Da registrare l’esordio assoluto con la casacca dell’Avis in Corsa della new entry Giovanni Polieri, mentre Creatore, Benigno e Meuli sono stati i primi tre biancoazzurri a tagliare il traguardo. Erano a Massafra, invece, Anna Paola Coppi, Domenico L’Abbate, Vito Locaputo, Graziano Marinelli, Michele Palumbo e Cosimo Sperti i quali hanno partecipato all’ottava edizione della “Amastuola Wave Trail”, gara di circa venti chilometri organizzata dall’ASD Team Nuova Podistica Massafra, promossa dalla Fidal e rientrante nel circuito Puglia Trail.

Anche in questo caso diverse le prestazioni da segnalare, su tutte quella di Locaputo (terzo assoluto e secondo nella categoria SM35), Sperti (primo nella categoria SM75), Coppi (terza nella categoria SF) e L’Abbate (terzo nella categoria SM75). Ancora una maratona, infine, per Giovanni Bianco che, in quel di Rieti, ha gareggiato per la Poker Marathon Tour chiudendo la propria gara in poco più di sei ore e risultando il primo classificato per la categoria SM75.

