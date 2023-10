Futsal B/M: Bernalda, Mazzei ‘Acri? Dettagli e concentrazione decisivi’

Una qualità del vivaio, quello del Bernalda Futsal che sta emergendo in Coppa Divisione, martedì scorso l’Under 23 allenata dal tecnico Volpini si è imposta a San Michele contro il Castellana Grotte superando il 2° turno della Coppa Divisione.

Questo il commento sull’incontro del direttore generale rossoblu Giuseppe Mazzei: “Siamo felici, del resto non era per niente scontato battere una formazione in possesso di ottime individualità come quella del Castellana Grotte. Ci fa onore avere passato questo turno perché significa che stiamo lavorando bene con i giovani che seguono i diktat del Mister. Nella gara di Coppa Divisione abbiamo mantenuto sempre alta la concentrazione e siamo riusciti ad essere incisivi nei momenti cruciali della gara senza scelte affrettate con grande pazienza; ho notato molti miglioramenti da parte dei nostri ragazzi. Abbiamo passato il turno in maniera autorevole e ora incontreremo l’Eboli: avversario di tutto rispetto in possesso di un grande vivaio”.

Un ottimo lavoro è stato svolto in estate dal Club e dal tecnico Marcio Volpini per costruire un rosa giovane e talentuosa con qualche “senatore” in grado di fare da chioccia ai tanti ragazzi presenti nel roster: “Quest’anno – afferma Mazzei – il mercato è stato condotto nel rispetto dei dettami della Divisione Calcio a 5 che noi approviamo perché probabilmente negli anni scorsi si era andato un po’ oltre con il numero di stranieri. Le nuove norme tendono a garantire la composizione delle rose con un alto numero di giocatori giovani e italiani, questo ci ha dato la possibilità di mettere in mostra il lavoro che abbiamo svolto negli anni precedenti nel settore giovanile. L’obiettivo era quello di prendere un giocatore straniero forte e d’esperienza, direi che ci siamo riusciti ingaggiando Svircoski, il quale insieme a Luciano Benedetto sta facendo da chioccia ai più giovani dandoli la possibilità di crescere e maturare. Inoltre abbiamo ingaggiato altri ragazzi di talento sia locali che dei paesi limitrofi funzionali al gioco del tecnico Volpini”.

Il giovane dirigente lucano esamina l’esordio in campionato di sabato scorso nel derby con il Potenza passando al setaccio le piccole “omissioni” bernaldesi: “Nella prima gara contro il Potenza è emerso qualche limite caratteriale dei ragazzi che non hanno interpretato alla perfezione la partita dal punto di vista mentale. Di sicuro la nostra squadra era ben messa in campo ma i tanti piccoli errori commessi nel corso del match non ci hanno permesso di portare a casa la vittoria. Di sicuro sono omissioni che possono essere corrette in tempi brevi; credo che anche il fattore campo con il PalaCampagna pieno e con il ritorno del tifo organizzato abbia creato qualche distrazione ai nostri atleti. Per il prossimo futuro dovranno focalizzarsi di più sulla partita e meno sugli eventi esterni al campo”.

Adesso sabato prossimo la gara con l’Acri per la seconda giornata di campionato, l’incontro si giocherà al PalaCampagna per l’indisponibilità della struttura del club calabrese: “Non conosco in maniera approfondita l’Acri che è una squadra neo promossa – afferma il direttore generale rossoblu – ho visto qualche immagine del loro ultimo match; di sicuro ha giocatori importanti che sono ben messi in campo. Tra l’altro hanno una società che ha raggiunto degli ottimi risultati negli ultimi anni compresa la promozione in serie B. Penso che sarà una partita maschia e combattuta, nella quale i dettagli e la concentrazione saranno decisivi: mi aspetto una squadra forte, del resto alla prima di campionato hanno vinto fuori casa a Latiano. Sarà una gara complicata”.

