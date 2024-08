Futsal C1/M, Azzurri Conversano: ufficiale rinnovo di D’Ecclesiis

Ancora una conferma importante in casa Azzurri Conversano in vista della prossima stagione sportiva. Dopo gli arrivi di Donato Sibilia e dello spagnolo Karim Amrani, ed i rinnovi dei giovani Sannino e Gjuzi, il presidente Mino De Girolamo ha trovato l’accordo per il rinnovo di Luigi D’Ecclesiis, ormai prossimo a iniziare la sua quarta stagione consecutiva con la casacca conversanese.

Centrale, classe 1988, D’Ecclesiis in passato ha frequentato stabilmente i palcoscenici nazionali del futsal italiano vestendo le maglie di Sport Five Putignano, CSG Putignano e Futsal Noci, prima dell’approdo all’ombra del Castello Aragonese nell’estate del 2021. Sin dai primi allenamenti D’Ecclesiis ha saputo mettersi a disposizione dei compagni offrendo al gruppo una notevole dose di esperienza: “Sarà il mio quarto anno a Conversano – spiega il calcettista originario di Castellana Grotte –. Ormai qui mi sento come a casa e ringrazio la società per avermi nuovamente confermato. Il rapporto con il presidente De Girolamo ed il direttore sportivo Dibello è ottimo ed in questo ambiente mi trovo molto bene. La scorsa per me è stata la stagione della ripartenza dopo il brutto infortunio di due anni fa e vorrei anche esprimere la mia gratitudine nei confronti di Chiaffarato che ha riposto fiducia in me nonostante le incognite legate al lungo stop”.

Ora però il peggio è passato e D’Ecclesiis (nella foto di Pasquale Leonetti) è pronto per una nuova annata da senatore del gruppo: “Il prossimo per noi sarà l’ennesimo campionato duro e faticoso. Sono sicuro che mister Giliberti saprà farsi valere e saprà condurre la squadra al raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla società, in primis quello di una salvezza più tranquilla rispetto alle ultime stagioni. Il resto, ovvero tutto ciò che riusciremo eventualmente ad ottenere in più, sarà il frutto del lavoro e della passione che il nuovo gruppo dovrà mettere al servizio del pubblico di Conversano, un pubblico che sicuramente merita altri palcoscenici. Il mio ruolo? Sarò guida per i più giovani sia dentro che fuori dal campo in virtù la mia età anagrafica e dell’esperienza maturata in questa disciplina. Non vedo l’ora di riprendere e di iniziare a lavorare con il nuovo gruppo. Siamo pronti a divertirci e, speriamo, divertire”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author