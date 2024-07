Futsal B/M, Loconte lascia Castellana: ‘Dato tutto per questa maglia’

Non ci sarà Giandonato Loconte nel roster del Castellana C5 per la stagione 2024-25. La volontà comune di proseguire insieme ha purtroppo dovuto fare i conti con diverse necessità delle parti in causa portando a una scelta sofferta e dolorosa.

“Sfortunatamente le mie esigenze personali non si conciliano con quelle della società in termini di orari di allenamento e disponibilità del palazzetto e, così, di comune accordo con la dirigenza abbiamo dovuto maturare questa decisione – spiega il calcettista classe 1992 –. Sarò sempre grato al Castellana C5, a tutto il suo ambiente e in particolare a mister Andrea Rotondo il quale ha sempre dimostrato grande fiducia nei miei confronti negli ultimi due anni tanto da instaurare un rapporto speciale che va oltre il campo di gioco. Un grazie speciale anche ai miei compagni di squadra. L’anno scorso abbiamo davvero fatto un’annata straordinario, un’annata che ricorderò come una delle più belle della mia carriera e che porterò sempre nel mio cuore”.

Un cuore grande il suo come la sua voglia di essere utile alla squadra: “Ho sempre dato tutto per questa maglia e per i miei compagni. Anche quando nella scorsa stagione ho dovuto seguire la squadra da fuori per infortunio mi sentivo come un leone in gabbia e ho sempre provato ad essere utile incitando la squadra da bordo campo”.

Adesso per Loconte (nella foto di Felice Nichilo) c’è un futuro tutto da scrivere: “Valuterò per bene tutte le proposte cercando di conciliare il tutto con le esigenze extra sportive. Sicuramente continuerò a tenere d’occhio i risultati del Castellana con la speranza che la squadra possa raggiungere i risultati che la società si è prefissata magari in quella categoria che ci è sfuggita di un soffio a maggio”.

Rammaricato per la partenza dell’ex Noci anche mister Rotondo: “La presenza di Giando nel gruppo per la prossima stagione avrebbe fatto davvero molto comodo perché è un ragazzo serio e di cui ti puoi sempre fidare sia in campo che fuori. Inoltre è un calcettista esperto e la sua esperienza sarebbe stata molto importante nello spogliatoio”.

