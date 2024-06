Futsal B/M, Castellana: Andrea Rotondo confermato in panchina

E il ds Cisternino svela i programmi: “Presenteremo domanda di ripescaggio“

Sarà ancora Andrea Rotondo il padrone della panchina del Castellana C5 nella stagione 2024/25. L’accordo tra la società del presidente Domenico Mazzarisi ed il tecnico di Conversano è stato perfezionato nelle ultime ore a circa dieci giorni dalla sfortunata serie playoff con il Soverato Futsal che ha costretto i bianco-blu ad abbandonare i sogni di promozione in Serie a A2 ad un passo dalla finale.

L’ottimo lavoro svolto da Andrea Rotondo nel corso dell’annata appena conclusa, dunque, ha convinto i vertici societari a puntare forte sulla continuità tecnica, idea condivisa anche dallo stesso allenatore ex Noci: “Sono molto contento di poter proseguire nel lavoro cominciato un anno fa. Ripartire dopo la delusione dei playoff non è facile ed è anche per questo ci siam presi dieci giorni per staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie. Sappiamo che la stagione si è conclusa un boccone amaro da digerire, ma sappiamo anche che siamo stati grandi protagonisti sia in campionato, sia nella serie playoff. La volontà comune di andare avanti insieme è un già di per sé un ottimo punto di ripartenza anche se c’è sempre la consapevolezza di dover lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi”.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Vito Cisternino: “La nostra priorità è sempre stata quella di prolungare il legame con mister Rotondo sia per i risultati raggiunti negli ultimi mesi, sia per i suoi valore e le sue qualità umane. Siamo molto contenti di continuare con lui e speriamo di poterla fare anche in categorie superiori in virtù delle intenzioni della società di presentare domanda di ripescaggio in serie A2”.

Ottime notizie, intanto, arrivano anche dal settore giovanile. Nell’ambito del progetto Futsal Future Cup 2024, la cui fase finale si terrà a fine giugno in Emilia Romagna, il selezionatore della MacroArea Sud, Sebastiano Alfio Giuffrida, ha convocato i giovani castellanesi Marco e Alessandro Bianco per il raduno pre-selettivo di Cosenza, in programma presso il palasport “Domenico Ferrero”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author