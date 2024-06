Taekwondo, trionfo Puglia alla Dream Cup anche grazie al Team Smiraglia

Rientrato in sede dopo quattro giorni di gara, incluso il lunedì, il Team Smiraglia celebra importanti risultati. In primo piano, le prestazioni straordinarie di Ludovica De Vito e Alessandro Magistro, rispettivamente 17 e 15 anni, entrambi juniores e cinture nere del team, che hanno contribuito al successo della Puglia nell’annuale Dream Cup, anche conosciuta come Coppa Italia, che celebra il meglio del taekwondo nazionale.

La competizione si è svolta a Roma, nello splendido scenario del Foro Italico, regalando emozioni indimenticabili ai numerosi tifosi giunti da tutta Italia. La gara ha visto la partecipazione delle migliori coppie di atleti di ogni regione. La Puglia ha vinto questa prestigiosa coppa per la terza volta consecutiva, e quinta in assoluto, confermandosi leader nel taekwondo.

Alessandro è riuscito a riconquistare il titolo, battendo l’attuale campione italiano, in una sfida di tre round dove ha dimostrato grandi capacità tecniche e strategiche. Ludovica ha sorpreso tutti, superando avversarie con molta più esperienza, in tre incontri pieni di grinta e determinazione.

In parallelo, sempre al Foro Italico, si è svolta domenica l’ultima giornata del torneo Kim e Liu’, dedicato ai più piccoli, dove i giovani atleti del team hanno conquistato numerose medaglie, mostrando un futuro promettente nel taekwondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author