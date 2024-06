La LNI sez. Taranto tra Vela Day e Summer Camp

Con l’arrivo della bella stagione la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto intensifica la sua attività; anche quest’anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento del Vela Day.

Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. Tra i circoli partecipanti all’iniziativa anche la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto che sarà impegnata nel prossimo fine settimana nei giorni di venerdì 7 dalle ore 14:30 alle ore 17:30, sabato 8 dalle ore 14:30 alle 17.30 e domenica 9 giugno dalle ore 9:30 alle 12:30.

Questa non è l’unica iniziativa del ricco calendario di appuntamenti della LNI sez. Taranto che offrirà la possibilità ai bambini dai 7 ai 14 anni di partecipare ai Summer Camp che inizieranno lunedì 10 giugno (dalle ore 8.30 alle 13.30). I corsi estivi permetteranno ai ragazzi di provare grazie a tecnici qualificati sport come canottaggio, canoa, sup e vela a contatto con le bellezze del nostro splendido mare nell’incantevole cornice della nostra sede.

“Vogliamo fare vivere il nostro mare praticando uno di questi sport” afferma Vito Mannara, direttore sportivo della LNI sez. Taranto che continua dicendo: “È soprattutto sano divertimento guardando il mare in maniera diversa rispetto a quanto siamo abituati a fare dalla spiaggia. Questi ragazzi diventeranno protagonisti praticando uno degli sport come il canottaggio, la canoa, il sup e la vela”. Per info contattare i numeri tel 099/4533660 – cell. 327/7587477; email: taranto@leganavale.it

