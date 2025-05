Matera: arriva il Giro d’Italia, scuole chiuse il 14 maggio

In occasione dell’arrivo della 5a tappa del 108° Giro d’Italia, la “Ceglie Messapica–Matera”, prevista per il 14 maggio 2025, il Comune di Matera ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché dei servizi socio educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale.

La decisione è stata presa dal commissario straordinario considerando le importanti limitazioni alla circolazione previste lungo il percorso della gara e l’impossibilità di garantire i servizi di trasporto urbano ed extraurbano per studenti e famiglie.

Nella stessa giornata, si svolgeranno anche il Giro-E, corsa amatoriale a pedalata assistita, e altre manifestazioni legate all’evento ciclistico che comporteranno ulteriori restrizioni alla viabilità cittadina, rendendo difficoltoso anche l’accompagnamento e il prelievo degli alunni.

La chiusura delle scuole si rende dunque necessaria per motivi di sicurezza, ordine pubblico e per tutelare il regolare svolgimento dell’evento sportivo di rilevanza nazionale.

