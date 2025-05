Futsal A2/M Elité, colpo New Taranto: battuta la capolista Capurso

La New Taranto firma una delle vittorie più emozionanti della sua stagione superando per 5-4 la capolista Bulldog Capurso nel derby andato in scena al PalaMazzola, davanti a un pubblico caloroso e partecipe.

I rossoblù, che hanno onorato gli avversari con il tradizionale pasillo de honor per celebrare la promozione già matematica dei baresi, hanno poi regalato una prestazione di grande carattere e determinazione, mantenendo così il secondo posto in classifica a una sola giornata dal termine della regular season di Serie A2 Élite.

La partita si accende sin dalle prime battute: Chimanguinho apre le marcature e Di Pietro sigla il raddoppio, portando i padroni di casa sul 2-0. Il Capurso accorcia al 14’ con Ugas, tenendo aperta la contesa.

Nella ripresa arriva il pareggio firmato da Garofalo, ma la squadra allenata da coach Bommino reagisce con lucidità. Giannace riporta avanti i suoi e De Risi firma il 4-2.

Il finale è ricco di tensione ed emozioni: la capolista dimostra il proprio valore con le reti di Mazzei e ancora Ugas, che riportano il risultato sul 4-4.

A trenta secondi dal termine, la New Taranto gioca la carta del quinto uomo di movimento, trovando la mossa vincente: è ancora Chimanguinho a realizzare la rete decisiva che fa esplodere il PalaMazzola.

Il successo non solo regala prestigio ai rossoblù, ma rafforza anche la consapevolezza di un gruppo coeso e competitivo, pronto a giocarsi al meglio la fase playoff.

L’ultima giornata vedrà la New Taranto impegnata in trasferta contro la Lazio, con l’obiettivo di blindare il secondo posto e arrivare nel migliore dei modi alla fase decisiva della stagione.

