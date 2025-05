Margherita di Savoia, uomo si barrica in casa. Intervengono i Carabinieri, disposto un Tso.

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti dalla comunità di Margherita di Savoia. Intorno alle 14 nella zona Armellina, alla periferia della città delle saline, un uomo in precarie condizioni psicologiche, si è barricato in casa armato di coltello. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale dell’Arma, coadiuvati da un negoziatore e della Squadra Operativa di Supporto (SOS) dell’11^ Reggimento Carabinieri Puglia.

A dirigere le operazioni il Comandante del Reparto Operativo della Bat, in qualità di Incident Commander. I negoziatori dell’Arma, presenti in ogni comando provinciale, sono specializzati e titolati a supportare i Comandanti responsabili della gestione di eventi potenzialmente o già critici mediante una risoluzione non conflittuale della situazione, con l’impiego di tecniche di ascolto. Fortunatamente il gonfiabile posizionato dai Vigili del Fuoco in caso di caduta dalla finestra dell’uomo non è stato utilizzato e il cittadino barricato in casa è stato portato giù grazie all’intervento dei carabinieri.

A carico dell’uomo è stato disposto dal Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

