Beach Sprint, a Taranto la 3a tappa del Trofeo Filippi 2025

Specialità del canottaggio costiero, si svolgerà dal 23 al 25 maggio

Taranto si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilievo internazionale: la terza tappa del Trofeo Filippi 2025 di Beach Sprint, specialità del canottaggio costiero, si svolgerà dal 23 al 25 maggio nella suggestiva cornice di Viale del Tramonto, a San Vito.

La competizione, che vedrà la partecipazione di circa 350 atleti provenienti da ogni parte del mondo, è organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con la Lega Navale Italiana – sezione di Taranto, e gode del patrocinio della Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, Sport e Salute e CONI Puglia. Fondamentale anche il supporto della Marina Militare, attraverso il Comando Interregionale Marittimo Sud, le Scuole Sottufficiali e l’Ospedale Militare Marittimo, oltre alla FIC di Puglia e Basilicata presieduta dal dott. Roberto Rizzi, promotore della candidatura tarantina.

Il Beach Sprint unisce corsa e canottaggio su imbarcazioni da Coastal Rowing (singolo, doppio e quattro), con un percorso che alterna tratti in spiaggia e in mare, in un dinamico slalom tra boe. Ogni manche vede sfidarsi due equipaggi, con arrivo finale sulla sabbia.

Questa disciplina, in forte espansione a livello mondiale, è destinata a entrare nel programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il Trofeo, intitolato al costruttore Lido Filippi, fondatore dell’omonimo cantiere navale toscano, è giunto alla quarta edizione. Dopo le prime due tappe svoltesi a Mondello (Palermo) e Lazise (Bardolino), quella tarantina rappresenta una prima assoluta in Puglia. L’ultima gara si disputerà a Marina di Castagneto, sede del cantiere Filippi.

La manifestazione prevede competizioni per le categorie Under 19, Senior, Universitari e Master, sia a livello nazionale che internazionale. Novità di quest’anno è l’inserimento di un circuito internazionale con atleti stranieri e paralimpici, che alzerà ulteriormente il livello tecnico della gara. In palio, oltre al Trofeo Filippi per club italiani, anche un montepremi da 20.000 euro riservato ai vincitori del circuito internazionale.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi di Taranto Capitale Europea dello Sport 2025 e costituisce un tassello del percorso che porterà la città ai Giochi del Mediterraneo 2026.

La conferenza stampa di presentazione della tappa si terrà mercoledì 14 maggio, alle ore 10:00, nella Sala Celestino V del Castello Aragonese di Taranto, in Piazza Castello 4.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author