Bari San Girolamo si prepara all’estate con la manutenzione delle spiagge

Domani 7 maggio, inizieranno i lavori di ripascimento delle spiagge libere. L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, sarà presente all’avvio delle operazioni alle ore 12:00 nei pressi della pescheria Spirito di Patate per illustrare i dettagli dell’intervento alla stampa.

Finanziato grazie all’accordo quadro biennale per la manutenzione dei lidi e delle spiagge comunali, l’intervento ha ottenuto il via libera dalla Città Metropolitana per l’immersione dei materiali in mare.

Le operazioni inizieranno dalla spiaggia in ciottoli a est per poi proseguire verso ovest, utilizzando ghiaia lavata certificata per la sua compatibilità ambientale. Successivamente, si interverrà sulle spiagge di sabbia, con materiale prelevato dalla spiaggia a est per ripristinare l’arenile del tratto occidentale.

L’assessore Scaramuzzi ha espresso soddisfazione per l’avvio anticipato dei lavori, sottolineando l’obiettivo di completare gli interventi entro la fine del mese per garantire una piena fruizione delle spiagge durante l’estate.

Ha inoltre ricordato che è in corso la progettazione per la modifica delle barriere frangiflutti, mirata a contenere l’erosione marina, un’opera complessa che richiederà tempi più lunghi anche per l’intercettazione dei necessari finanziamenti.

“Nell’attesa del completamento di tutto l’iter necessario,” ha spiegato l’assessore, “anche quest’anno abbiamo dovuto attendere la fine delle mareggiate per far partire gli interventi di manutenzione che ci consentiranno subito di rendere fruibili in sicurezza le spiagge libere, riequilibrando la presenza di ghiaia e sabbia.” Scaramuzzi ha infine annunciato che entro l’estate saranno completati anche i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti su tutto il lungomare di San Girolamo.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author