Il Pattinaggio Artistico Taranto trionfa ai Regionali FISR 2025

Un fine settimana da incorniciare per il Pattinaggio Artistico Taranto, che ha lasciato il segno ai Campionati Regionali FISR 2025 disputati il 3 maggio a Corigliano d’Otranto, portando a casa un ricco bottino di medaglie e una carica di emozioni che conferma la crescita costante del club.

Nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi, le giovani atlete tarantine si sono messe in luce con prestazioni eccellenti. Spiccano i tre ori conquistati da Giulia Marasco, Vittoria Alessandrini e Alice Maratta, che hanno incantato la giuria nelle rispettive categorie Giovanissimi A, Esordienti A ed Esordienti B, grazie a esibizioni impeccabili per eleganza e tecnica.

Ottimi risultati anche per Alice De Bartolomeo, seconda tra le Esordienti B, e Marlene Costantino, argento tra gli Allievi B, entrambe protagoniste di prove solide e consapevoli. Buoni piazzamenti anche per Andrea Battistelli e Desiree Bernardi, quinti nelle loro categorie, e per Anna Basile, nona tra le Allieve B.

Il club tarantino è stato inoltre impegnato l’1 e 2 maggio nella seconda fase dei Regionali dedicata alle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. In particolare, Sarah Carone, nella Cadetti A, ha ottenuto un ottimo quarto posto con una performance di alta qualità, caratterizzata da precisione e intensità.

A coronare la partecipazione c’è la prestigiosa qualificazione al Trofeo delle Regioni, che rappresenta il campionato nazionale per le categorie Giovanissimi ed Esordienti. A conquistare il pass per questa importante competizione sono state Giulia Marasco, Alice De Bartolomeo, Alice Maratta e Vittoria Alessandrini.

Il presidente Giuliano Di Maglie e l’head coach Ilaria Di Maglie esprimono piena soddisfazione per i risultati ottenuti. “Tutte le nostre atlete hanno mostrato grande impegno, preparazione e spirito di squadra. È il frutto del lavoro quotidiano svolto con passione dal nostro team tecnico”, ha dichiarato la responsabile tecnica.

Il percorso nei campionati regionali proseguirà il 24 e 25 maggio, con l’ultima fase riservata alle categorie Esordienti Regionali, Allievi Regionali e Divisione Nazionale, occasione in cui il club ionico tornerà in pista per confermare il proprio valore.

