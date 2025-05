Conclave: 133 cardinali per eleggere il 267° Papa

È tutto pronto in Vaticano per l’inizio del conclave che porterà all’elezione del 267° Papa nella storia della Chiesa cattolica. Alle 19.00 di mercoledì 7 maggio è prevista la prima fumata dal camino della Cappella Sistina, dove i 133 cardinali elettori si riuniranno in clausura per dare un nuovo volto al pontificato.

Ultime riunioni, temi caldi e l’eredità di Francesco

Nell’ultima congregazione generale, i porporati hanno affrontato alcuni dei nodi più delicati lasciati dall’episcopato di Papa Francesco: in particolare la lotta agli abusi, la trasparenza nei conti vaticani e l’impegno per la pace globale. Proprio quest’ultimo punto è stato sottolineato come il cuore spirituale dell’eredità di Bergoglio, il cui pontificato si è distinto per la costante denuncia delle guerre e delle disuguaglianze.

Cardinali provenienti da 66 Paesi e ogni continente: 53 europei, 17 italiani

A Roma sono giunti tutti i cardinali aventi diritto di voto, provenienti da 66 Paesi e da ogni continente: 53 sono europei, di cui 17 italiani. In queste ore la cosiddetta “diplomazia parallela” è in pieno svolgimento: tra incontri nei seminari, istituti religiosi e perfino nei ristoranti del centro storico, i porporati cercano di conoscersi meglio e scambiare impressioni, in attesa dell’“extra omnes” che darà ufficialmente inizio alle votazioni.

Il caso Njue agita le ultime ore

Non mancano le polemiche. È giallo sull’esclusione del cardinale keniano John Njue: “Non sono malato, mi hanno lasciato fuori dal conclave senza una ragione”, avrebbe dichiarato. Una versione però smentita dall’arcivescovo di Nairobi, secondo il quale Njue non sarebbe in condizioni di partecipare.

Decisione che segnerà il futuro della Chiesa

Tutti i riflettori sono ora puntati sulla Cappella Sistina, dove si deciderà il nome del prossimo Papa. Un passaggio cruciale, non solo per la Chiesa ma per l’intero scenario geopolitico mondiale, alla luce delle grandi sfide spirituali e sociali che attendono il nuovo Pontefice.

