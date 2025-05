Canottaggio, Barletta brilla a Lazise: trionfi per Lanciano e Cilli

Si è svolta lo scorso fine settimana, a Lazise, sulle acque del lago di Garda, la seconda tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint, appuntamento di rilievo che ha attirato i migliori atleti italiani e internazionali della specialità.

Protagonista indiscussa è stata la Lega Navale Italiana di Barletta, che ha collezionato una serie di risultati di spicco, soprattutto nella categoria under 19, confermandosi tra le realtà più promettenti del panorama remiero giovanile.

Guidati per l’occasione dal tecnico Paolo Tarantino e preparati da Cosimo Cascella, i canottieri barlettani hanno brillato soprattutto grazie a Maria Lanciano, che ha conquistato il primo posto sia nella gara internazionale in singolo che in doppio, in coppia con Lucio Fugazzotto del Peloro Rowing.

Successo significativo anche per Barbara Cilli, che pur avendo appena compiuto 16 anni ha dominato la competizione nazionale in singolo, imponendosi su avversarie più esperte.

Positive anche le prestazioni di Azzurra Severini, Anthony Sguera e Alessio Verdi, che pur non accedendo alle fasi finali hanno dimostrato crescita e competitività.

Soddisfazioni anche tra i canottieri master seguiti da Mirko Messinese: Michele Magliocca ha conquistato due medaglie d’argento nelle gare di singolo e doppio, mentre Antonio Diterlizzi e Francesco Mazzola hanno ottenuto un bronzo nel doppio.

