Futsal A/M: Manfredonia piega Sala Consilina e resta in corsa salvezza

Il Vitulano Drugstore Manfredonia non si arrende e centra un’altra impresa casalinga. Al PalaScaloria, nella ventisettesima giornata di Serie A, arriva una vittoria fondamentale per 5-4 contro lo Sporting Sala Consilina, formazione lanciatissima e reduce da tre successi consecutivi. Per i garganici si tratta del terzo successo interno di fila, che mantiene vive le speranze di salvezza a tre giornate dal termine.

Gli ospiti partono forte e impongono subito ritmo e pressione. Attilio Arillo apre le marcature al 4’, seguito da Lucas Diaz che firma il raddoppio al minuto 11. I padroni di casa sembrano in difficoltà, ma la strigliata di Davide Moura dà i suoi frutti: al 14’ Wilmer Cabarcas Ronaldo accorcia le distanze, poi Diohan Barbieri pareggia servito da Mauro Canal, e lo stesso capitano completa la rimonta assistito da Dariush Djelveh.

Nel secondo tempo, la pressione dello Sporting Sala cresce. I campani gestiscono il possesso e sfiorano il pari più volte, ma il portiere Luan Fiuza si oppone con interventi determinanti. In una rara ripartenza, Canal allunga ancora con un tocco d’esterno, portando il proprio bottino stagionale a 23 reti. Lo Sporting reagisce e torna sotto con Pablo Vidal, poi si affida al portiere di movimento nel tentativo di agguantare il pari.

A riportare il Manfredonia a +2 è Caio Ainsa, che trova anche la soddisfazione del gol con un missile da distanza siderale verso la porta sguarnita. A sette secondi dalla sirena, Matias Edelstein realizza il 5-4 ma non c’è più tempo: la difesa biancoceleste regge l’ultimo assalto e può festeggiare.

La classifica resta complicata, con 24 punti in coabitazione con Pirossigeno Cosenza e Italservice Pesaro, ma l’umore è cambiato. Martedì 6 maggio si torna in campo per un’altra sfida decisiva in casa del Napoli Futsal al PalaJacazzi di Aversa. Ultima gara interna in programma l’11 maggio contro l’Ecocity Genzano.

Vitulano Drugstore Manfredonia-Sporting Sala Consilina 5-4

Marcatori: 4’13” pt Arillo (SC), 10’55” pt Diaz (SC), 14’35” pt Ronaldo (VDM), 16’19” pt Barbieri (VDM), 17’21” pt, 9’36” st Canal (VDM), 16’26” st Vidal (SC), 18’18” st Ainsa (VDM), 19’53” st Edelstein (SC).

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (v.k.), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, Nenna, Fiotta (p) All. Davide Moura.

Sporting Sala Consilina: Carducci (k), Baroni, Edelstein, Fiuza (p), Santoro (p), Diaz, Igor, Vidal, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Conde.

Arbitri: Luca Di Battista (Avezzano), Nicola Lacrimini (Città di Castello). Cronometrista: Amedeo Lacalamita (Bari).

Ammoniti: Murgo, Kullani, Arillo, Ronaldo.

