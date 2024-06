Coppa Città di Grassano: lo slalom sulla rotta per Matera

Sui tornanti della strada provinciale S.P.1 di Matera, ex SS7, la storica via Appia, si prepara alla nona edizione la “Coppa Città di Grassano”, lo slalom che lo scorso anno ha entusiasmato piloti e appassionati per il ritorno della competizione nella città lucana, pronta nuovamente a ospitare l’appuntamento sportivo i prossimi sabato 15 e domenica 16 giugno.

La gara, valevole come tappa della Coppa Italia Slalom 4a zona ACI Sport (Puglia, Calabria e Basilicata), per il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata), da quest’anno anche per il Trofeo Centro Sud, si svolgerà lungo un particolare percorso di 2995 metri, molto tecnico nella prima parte e veloce nella seconda, che giunge all’arrivo nell’abitato di Grassano.

Intanto, annunciata l’apertura delle iscrizioni, effettuabili fino alle ore 24 del 12 giugno prossimo, dall’ASD Basilicata Motorsport, che organizza l’evento in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione fortemente voluta anche dall’Amministrazione di Grassano.

Alla corsa, vinta per quattro edizioni consecutive dal forte pilota locale Carmelo Coviello al volante della sua Osella PA 21, e nel 2023 davanti alla Formula Gloria del frusinate Adriano Ricci, e alla Elia Avrio St09 del campano Alfonso Casillo, possono partecipare diverse tipologie di vetture, dai prototipi alle auto rally, dalle moderne alle storiche, ed è prevista anche la disciplina della regolarità turistica, dominata lo scorso anno dal lucano Antonio Summa, con una New 500 Abarth Essesse. Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina ufficiale www.basilicatamotorsport.com.

