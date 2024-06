Vela, Brindisi-Corfù al via con 99 imbarcazioni iscritte

La Regata velica internazionale Brindisi-Corfù ha raggiunto la soglia delle 99 imbarcazioni iscritte che domenica si presenteranno alla boa di partenza. Lo rende noto la Segreteria di regata, attiva presso la Casa del Turista, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi.

Le iscrizioni sino a questo momento sono, come già detto, 99 e le imbarcazioni provengono da numerosi circoli nautici italiani, oltre che altre nazioni europee. E questo costituisce la conferma dell’importanza della regata a livello internazionale.

Domani, sabato 8 giugno, alle ore 18.30, ai piedi della Scalinata Virgiliana, avrà luogo la cerimonia di presentazione della 38^ edizione della regata con il benvenuto agli equipaggi.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domenica 9 giugno dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche. L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

“Siamo davvero molto soddisfatti per aver raggiunto un numero così alto di iscrizioni che ci consente di avvicinarci al record relativo al periodo pre-covid – afferma Gaetano Caso, presidente del Circolo della Vela -. Il nostro obiettivo, come al solito, è quello di creare le condizioni perché tutto funzioni nel migliore dei modi. Un obiettivo che contiamo di raggiungere anche grazie a una macchina organizzativa ormai rodata e capace di affrontare sfide importanti come quella della Brindisi-Corfu. Colgo l’occasione, in ogni caso, per ringraziare la Regione Puglia, Puglia Promozione ed il Comune di Brindisi per il sostegno che hanno voluto assicurare a questo evento, insieme ad altri enti e agli sponsor grazie ai quali è stato allestito un programma di eventi collaterali che, come al solito, hanno richiamato le attenzioni di migliaia di turisti e di brindisini”.

