Futsal B/M, Castellana ad Altamura per andata primo turno playoff

Sale l’attesa in casa Castellana C5 per il primo round dei playoff di Serie B. Nel pomeriggio di sabato 20 aprile, i ragazzi del presidente Domenico Mazzarisi saranno di scena presso il PalaPiccinni di Altamura contro i padroni di casa dell’Alta Futsal, nel match valido per l’andata del primo turno degli spareggi promozione.

Un derby tutto pugliese tra due formazioni che hanno chiuso la stagione rispettivamente al terzo (il Castellana) e a quarto posto (gli altamurani) e che sono pronte a sfidarsi a viso aperto come tra l’altro già fatto in regular season nei due incontri terminati in parità all’andata e con il successo castellanese per 4-1 al ritorno.

Per l’occasione, Andrea Rotondo recupera Roberto Vitto, il quale ha saltato l’ultima di campionato per squalifica e si affida alla compattezza di un gruppo che nell’arco della stagione ha sempre saputo fare di coesione e unità di intenti la propria forza.

“Sappiamo di affrontare una squadra molto forte – spiega il tecnico di Conversano -, ma sono sicuro che sapremo interpretare questo appuntamento con il giusto spirito. E’ una partita da leggere in maniera differente rispetto alle gare di campionato in quanto si tratta di una sfida che va giocata nell’arco di ottanta minuti per cui dovremo anche essere bravi a fare un reset rispetto a quanto fatto nell’arco della stagione regolare”.

Una stagione regolare che si è chiusa con il ko di Bernalda: “Abbiamo approcciato il match in maniera impeccabile, ma sul 2-0 per noi forse ci siamo un po’ rilassati. Peccato perché è stata una sconfitta che si poteva evitare anche se va dato il giusto merito al Bernalda che ha creduto fino alla fine alla vittoria e alla qualificazione playoff”.

Ora, però, è tempo di pensare alla gara con l’Alta Futsal e alla possibilità di continuare a cullare il sogno promozione. Al PalaPiccinni dirigono l’incontro Sante Garofalo della sezione di Battipaglia e Massimo Albano Strucco della sezione di Napoli. Al cronometro Sergioantonio Di Gregorio di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author