Futsal A2/M, New Taranto: è divorzio con coach Bommino

Si dividono ufficialmente le strade della New Taranto e del tecnico Angelo Bommino. Le due parti, di comune accordo e in assoluta sintonia, hanno stabilito di interrompere il rapporto di collaborazione. Attraverso una nota, il sodalizio rossoblù intende “ringraziare l’allenatore tarantino, che ha guidato la compagine ionica nell’ultima stagione sportiva, conseguendo sul campo la promozione dalla Serie A2 alla Serie A2 Élite”. La società è già al lavoro per individuare la nuova guida tecnica per la stagione 2024/2025.

