Futsal B/M, Bernalda pronta per l’esordio: Volpini carica la squadra

Da sabato prossimo si comincia a fare sul serio per il Bernalda Futsal, che inaugurerà il campionato al PalaCampagna contro il Nausicaa Calcio a 5. Il tecnico Marcio Volpini non nasconde l’entusiasmo per il debutto: “La prima partita è sempre speciale, ma preferisco esordire in casa, davanti al nostro pubblico, e dimostrare la grinta, la voglia e la fame che ci caratterizzano, oltre alla gioia di giocare. Dobbiamo trasmettere tutto questo ai nostri tifosi”.

Volpini riconosce il valore dell’avversario: “Il Nausicaa ha vinto molto a livello regionale lo scorso anno. Noi abbiamo raccolto tutte le informazioni possibili per prepararci al meglio. Sarà una partita difficile, come tutte quelle del nostro girone, contro squadre costruite per fare bene”.

Il Bernalda di quest’anno potrà contare su una rosa collaudata, con diverse conferme e qualche gradito ritorno, come quello di Davide Fusco, oltre a nuovi innesti promettenti, come Esposito. Sullo stato di forma della squadra, Volpini commenta: “Abbiamo confermato molti giocatori dello scorso anno e i nuovi si stanno integrando progressivamente, cercando di assimilare il nostro gioco e i ritmi giusti sia tatticamente che mentalmente”.

Dopo il test di Coppa Italia e l’amichevole contro Castellana, il tecnico ha individuato gli aspetti su cui lavorare: “Dobbiamo migliorare la fase difensiva e sfruttare meglio le occasioni in attacco. Stiamo concentrandoci soprattutto sull’organizzazione difensiva e sulla condizione fisica dei ragazzi”.

Con queste parole di fiducia, Volpini prepara la squadra all’esordio. Buon campionato, Bernalda Futsal!

